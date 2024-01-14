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Свитер для извинений: 10 уютных шерстяных джемперов с горлом, в которых можно пережить 20-градусные морозы

Свитер для извинений: 10 уютных шерстяных джемперов с горлом, в которых можно пережить 20-градусные морозы

И восстановить репутацию «Мода» на извинения дошла даже до звезд и блогеров — чуть что, знаменитости стараются поскорее записать ролик со словами оправдания про «не ту дверь».

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