Свитер для извинений: 10 уютных шерстяных джемперов с горлом, в которых можно пережить 20-градусные морозы

И восстановить репутацию «Мода» на извинения дошла даже до звезд и блогеров — чуть что, знаменитости стараются поскорее записать ролик со словами оправдания про «не ту дверь».
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