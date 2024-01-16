Двое малолетних детей погибли при пожаре на Алтае, мать доставили в больницу

Отец детей во время пожара находился на работе В Алтайском крае рано утром 16 января в результате пожара в квартире жилого дома погибли два малолетних ребенка, которым было два и три года, сообщили источники amic.
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