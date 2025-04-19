Светлое Христово Воскресенье: что можно и что нельзя

Пасха, или Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.
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