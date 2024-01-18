Профессор Гарварда Ху: полностью отказывать от сахара не стоит

Хотя сторонники здорового питания часто демонизируют сахар, полностью отказываться от него не стоит. Об этом заявил профессор Гарварда Фрэнк Ху и другие эксперты-диетологи и статье для издания Very Well Health.
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