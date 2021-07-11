У моего мужа каждый день - 1 апреля

Мужские забавыДети и семьяУ моего мужа каждый день - 1 апреля Я обожаю разыгрывать мужа. Если не напугаю его хотя бы пару раз за вечер – считаю, что день не удался.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел К...и забыла, уложила ребёнка и сплю себе с сыном в комнате. А утром увидела... _______________________________________________________________________ А утром - муж спит, нежно обняв соседку. 1 апреля в разгаре. :)VLADIMIR KUTAJEVС дурочкой жить веселей! Каждый день первое апреля! Пират.Комментировать
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