Мужские забавы

62 106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Ну так что дальше то?ну почему что за привычка кончать на самом интересном месте :(История про мужа ...
  • Павел К
    Повторенье, мать ученья. :)Изобретательный д...
  • Александр Бойко
    Фантастический рассказ,написанный учеником 1-го Б класса.Теща испугалась и...

У моего мужа каждый день - 1 апреля

У моего мужа каждый день - 1 апреля

Я обожаю разыгрывать мужа. Если не напугаю его хотя бы пару раз за вечер – считаю, что день не удался.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Павел К
...и забыла, уложила ребёнка и сплю себе с сыном в комнате. А утром увидела... _______________________________________________________________________ А утром - муж спит, нежно обняв соседку. 1 апреля в разгаре. :)
VLADIMIR KUTAJEV
С дурочкой жить веселей! Каждый день первое апреля! Пират.

Картина дня

наверх