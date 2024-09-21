Армия России продолжает штурм Макеевки, уверенно выбивая ВСУ (КАРТА)

Армия России продолжает штурм Макеевки, уверенно выбивая ВСУ из населённого пункта. На лиманском направлении российские подразделения ранее заняли центр Макеевки и продвинулись к окраинам, украинские ресурсы публикуют новую карту, снова стыдливо закрасив оставшуюся часть в серую зону.
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