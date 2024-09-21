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Русская весна

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Армия России продолжает штурм Макеевки, уверенно выбивая ВСУ (КАРТА)

Армия России продолжает штурм Макеевки, уверенно выбивая ВСУ (КАРТА)

Армия России продолжает штурм Макеевки, уверенно выбивая ВСУ из населённого пункта. На лиманском направлении российские подразделения ранее заняли центр Макеевки и продвинулись к окраинам, украинские ресурсы публикуют новую карту, снова стыдливо закрасив оставшуюся часть в серую зону.

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