«Антигерой нашего времени»: почему россияне невзлюбили актрису Юлию Пересильд

Экипаж настоящих космонавтов, годами готовящийся к полету в космос, лишился своего шанса оказаться на орбите из-за съемочной группы проекта «Вызов», причем для одного из них это была последняя возможность реализовать себя в качестве астронавта.
Экипаж настоящих космонавтов, годами готовящийся к полету в космос, лишился своего шанса оказаться на орбите из-за съемочной группы проекта «Вызов», причем для одного из них это была последняя возможность реализовать себя в качестве астронавта.
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