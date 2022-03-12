Вечерняя Москва

17 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Атеросклероз и лишний вес»: диетолог Соломатина рассказала о вреде йогуртов с наполнителями

«Атеросклероз и лишний вес»: диетолог Соломатина рассказала о вреде йогуртов с наполнителями

Йогурты с фруктовыми наполнителями содержат много сахара. В небольших количествах такие йогурты не несут опасности для здоровья, однако стоит избегать продуктов с длительным сроком годности: в них добавляется ряд других вредных ингредиентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх