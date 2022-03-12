«Атеросклероз и лишний вес»: диетолог Соломатина рассказала о вреде йогуртов с наполнителями

Йогурты с фруктовыми наполнителями содержат много сахара. В небольших количествах такие йогурты не несут опасности для здоровья, однако стоит избегать продуктов с длительным сроком годности: в них добавляется ряд других вредных ингредиентов.
Йогурты с фруктовыми наполнителями содержат много сахара. В небольших количествах такие йогурты не несут опасности для здоровья, однако стоит избегать продуктов с длительным сроком годности: в них добавляется ряд других вредных ингредиентов.
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