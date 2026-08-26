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FW'26: узкие силуэты, бархат, клетка и многослойность – стилист о главных трендах сезона

FW'26: узкие силуэты, бархат, клетка и многослойность – стилист о главных трендах сезона

Осенне-зимний сезон 2026/27 обещает быть ярким и нарочито противоречивым. Дизайнеры почти в открытую признают кризис идей и уходят за вдохновением в прошлый век, а покупателям предлагают смешивать все со всем.

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