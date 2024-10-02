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Новости Омска

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Срок сдачи омского ТЮЗа перенесли в третий раз: в этот раз на декабрь 2024 года

Срок сдачи омского ТЮЗа перенесли в третий раз: в этот раз на декабрь 2024 года. За это время стоимость контракта выросла сболее чем на 200 млн рублей.

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