Срок сдачи омского ТЮЗа перенесли в третий раз: в этот раз на декабрь 2024 года. За это время стоимость контракта выросла сболее чем на 200 млн рублей.
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Срок сдачи омского ТЮЗа перенесли в третий раз: в этот раз на декабрь 2024 года. За это время стоимость контракта выросла сболее чем на 200 млн рублей.