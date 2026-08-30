Трамп мечтал захватить иранскую нефть с 1987 года

В 1987 году Дональд Трамп был просто нью-йоркским застройщиком с громкими амбициями. Но именно тогда он публично предложил то, что сейчас пытается реализовать на посту президента: захватить иранскую нефть силой.
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