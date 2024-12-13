В НАТО скрытая паника из-за неспособности воевать с Россией – Кривонос

О членстве Украины в НАТО не может быть речи. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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