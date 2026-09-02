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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кефрен Тюрам может пропустить 4 месяца. Хавбек «Юве» завтра перенесет операцию на колене

Полузащитник « Ювентуса » Кефрен Тюрам перенесет операцию на колене. По данным La Gazzetta dello Sport, сегодня француз прибудет в Лион, где завтра ему предстоит операция под руководством Бертрана Соннери Котте, специалиста по коленным суставам.

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