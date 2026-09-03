Защитник Федерико Димарко признан лучшим игроком Серии А сезона-2025/26

В сезоне 2025/26 Димарко, которому 28 лет, помог «Интеру» выиграть чемпионат Италии. В 35 матчах Серии А он забил 7 голов и сделал 16 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата по итогам сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Рекордные 26 новы...
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым