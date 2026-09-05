Кандидаты в войска беспилотных систем проходят углубленный психологический тест

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в подразделения беспилотных систем проходят углубленное психологическое тестирование, проверку технической грамотности и уровня физической подготовки.
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