Она проводится «в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу» Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы» и зажгло свет в окнах жилого дома дипломатов числом 80 по случаю годовщины Победы во Второй мировой, сообщил корреспондент РИА Новости.
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