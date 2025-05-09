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Петербургский дневник

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Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы»

Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы»

Она проводится «в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу» Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы» и зажгло свет в окнах жилого дома дипломатов числом 80 по случаю годовщины Победы во Второй мировой, сообщил корреспондент РИА Новости.

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