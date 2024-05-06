Творожная пасха, или по – народному “Паска”, – традиционное пасхальное блюдо.

Его готовят из творога по разным рецептам, от самых простых до сложных. Я приготовила 2 вида творожной пасхи: “Три Шоколада” из белого, молочного и темного натурального шоколада и “малина – фисташка” с малиновым пюре и фисташковой пастой с орехами.