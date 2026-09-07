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Утренний юмор: мемы про «нересурсных» героев и удивительный мир вокруг

Утренний юмор: мемы про «нересурсных» героев и удивительный мир вокруг

Утро понедельника — время, когда даже любимые персонажи из детства выглядят не лучшим образом. В новой порции юмора — знакомые герои, внезапные философские размышления и, конечно, немного неожиданного.

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