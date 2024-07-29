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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» показал гостевую форму на новый сезон – в оттенке «льда гуавы» с синими и ярко-оранжевыми деталями

«Челси» показал гостевую форму на новый сезон – в оттенке «льда гуавы» с синими и ярко-оранжевыми деталями

Комплект от бренда Nike выполнен в бледно-оранжевом цвете «льда гуавы», детали и отделка – синие и ярко-оранжевые.

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