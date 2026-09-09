Скоро откажутся: продажи бензиновых автомобилей резко упали в Китае

Август 2026 года стал знаковым месяцем для китайского авторынка: продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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