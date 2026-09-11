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Инфляция в РФ за первую неделю сентября составила 0,05%

Инфляция в РФ за первую неделю сентября составила 0,05%

По свежим данным Росстата, потребительская инфляция в Российской Федерации за период с 1 по 7 сентября 2026 года составила 0,05%, сменив дефляционный тренд прошлой недели, когда цены снизились на 0,01%.

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