Мирослава Бердник: Годовщина начала войны властей против УПЦ

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Трудно поверить, но прошло уже два года с событий, когда власти фактически объявили войну УПЦ.
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