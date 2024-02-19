Фонтаны «Петергофа» вновь заработают в апреле

Во второй половине апреля Государственный музей-заповедник «Петергоф» вновь откроет сезон фонтанов. Специалисты по содержанию садово-парковой территории уже готовят деревья, кустарники и цветники к прибытию первых гостей.
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