БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Bulgarian Military: На «Орешнике» и «Ониксах» Россия не остановится — возможен куда более могучий удар

Bulgarian Military: На «Орешнике» и «Ониксах» Россия не остановится — возможен куда более могучий удар

Россия уже разработала список новых целей для ударов по самым критичным объектам ВСУ Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив Новыми мишенями для «Орешника» станут крупнейшие объекты военно-инженерной инфраструктуры и оборонные заводы, пишет издание со ссылкой на собственные источники в военных и разведывательных кругах.

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