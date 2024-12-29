Bulgarian Military: На «Орешнике» и «Ониксах» Россия не остановится — возможен куда более могучий удар

Россия уже разработала список новых целей для ударов по самым критичным объектам ВСУ Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив Новыми мишенями для «Орешника» станут крупнейшие объекты военно-инженерной инфраструктуры и оборонные заводы, пишет издание со ссылкой на собственные источники в военных и разведывательных кругах.