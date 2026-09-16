Как помолодеть за месяц? Ученые открыли снижающую биологический возраст диету

Ученые доказали, что радикальное сокращение в рационе жиров или животного белка способно всего за четыре недели значительно омолодить организм человека изнутри.
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