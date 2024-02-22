В зоне СВО на Украине геройски погиб ещё один житель Ростовской области

Владимир Смелов за ленточкой служил в легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.33-летний житель Ростовской области Владимир Смелов в зоне специальной военной операции служил в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, в 102 мотострелковом полку, в 1-м батальоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии