В зоне СВО на Украине геройски погиб ещё один житель Ростовской области

Владимир Смелов за ленточкой служил в легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.33-летний житель Ростовской области Владимир Смелов в зоне специальной военной операции служил в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, в 102 мотострелковом полку, в 1-м батальоне.