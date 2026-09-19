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Царьград

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Посол России Викторов: Провокаций на выборах в Израиле не обнаружили

Посол России Викторов: Провокаций на выборах в Израиле не обнаружили

На выборах в Израиле нарушений выявлено не было, заявил посол России Анатолий Викторов. Полиция обеспечила порядок, а жалоб и попыток нарушений зафиксировано не было.

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