Министерство культуры РФ проводит фотоконкурс в рамках выставки-форума «Россия»

Фотоконкурс #НашаКультура проводит Министерство культуры РФ в своем Телеграм-канале. Для участия необходимо прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в павильон «Наша культура», сделать снимок на фоне портрета одного из героев фотопанно и опубликовать фотографию в комментариях поста конкурса с пометкой #НашаКультура.