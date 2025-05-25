НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Данни о лучшем игроке «Зенита»: «Барриос – это лидер, очень сильный футболист. Есть и другие: Педро, Мостовой»

«Зенит» на протяжении последних шести лет выигрывал чемпионат, в этот раз не получилось. «Краснодар» в последние четыре года хорошо прибавил, провел хорошую работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх