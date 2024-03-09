Хуситы заявили об ударах БПЛА по эсминцам США в Красном море и Аденском заливе

НВ

Наташа Володина

Зря ёрничаете. Люди беспокоятся и правильно делают. А кстати- пиндосы так ничего с Вьетнамом сделать не смогли. А времена были совсем другие- не то, что сейчас. Как бы ами портки не порвать, так раскорячась.😛