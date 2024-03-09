Йеменские мятежники-хуситы сделали заявление об ударах по эсминцам Соединенных Штатов в Красном море и Аденском заливе, нанесенных с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Хуситы заявили об ударах БПЛА по эсминцам США в Красном море и Аденском заливе
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Какие отличные, боевые комментаторы!!! Одно удовольствие читать вас!!!
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13 час.
НВ
Наташа Володина
Зря ёрничаете. Люди беспокоятся и правильно делают. А кстати- пиндосы так ничего с Вьетнамом сделать не смогли. А времена были совсем другие- не то, что сейчас. Как бы ами портки не порвать, так раскорячась.😛
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13 час.
Юрий Астахов
Пора продавать хусидам торпеды, ка это делает запад с Украиной
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3 час.
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