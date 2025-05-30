Туристы стали выбирать для летнего отдыха новые направления

Горящие туры в Турцию Редакция «Тонкостей» • 30 мая 2025 Российские путешественники этим летом стали чаще выбирать для отдыха Египет и Таиланд, а вот Абхазия выбыла из топа популярных направлений, рассказали в пресс-службе интернет-магазина туров Travelata.