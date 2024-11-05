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Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Российская армия вошла в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в западной части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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