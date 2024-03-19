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Международный день астрологии празднуется 20 марта

Международный день астрологии празднуется 20 марта

Ежегодно в мире в день весеннего равноденствия — 20 марта — отмечается День астрологии. Неофициальный праздник всех тех, чья жизнь так или иначе связана с астрологией: профессиональных астрологов, преподавателей и учащихся астрологических школ и просто тех людей, кто верит, что расположение планет способно повлиять на происходящее с ними, празднуется уже более 30 лет.

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