Россияне отвернулись от ипотеки

TYMY: число заявок на ипотеку снизилось на 25 процентов В начале 2024 года количество заявок на ипотеку в России упало из-за ужесточения требований к заемщикам, а также на фоне возможного пересмотра Центробанком (ЦБ) ключевой ставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии