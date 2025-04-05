Минобороны России: 14 атак по энергообъектам РФ за сутки от ВСУ

Украинская сторона нарушает договорённости, увеличив число атак на российские энергосистемы. Министерство Обороны России сообщает о 14 ударах ВСУ по объектам в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях за сутки.