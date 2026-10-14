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Учёные рассказали о сверхобитаемых планетах с условиями лучше земных

Учёные рассказали о сверхобитаемых планетах с условиями лучше земных

За пределами Солнечной системы могут существовать так называемые сверхобитаемые планеты, условия на которых потенциально благоприятнее для развития жизни, чем на Земле.

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