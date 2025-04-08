Британия и Франция задумались над миротворческой миссией на Украине

Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Это подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран — адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар, написало издание Delfi.
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