В магнитогорском городском курорте «Притяжение» с середины октября укладывают айс-маты на месте роллердрома, что позволит залить каток и поддерживать лёд даже при плюсовой температуре.
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