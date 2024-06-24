Предательство – непрощаемый грех

Silver Kont

Аффтарша - проплаченая жидовская тварь, у которой ни ума ни совести; ведь к побегу из страны готовы были коррупционеры всех рангов... Ведь с подачи Пригожина, информация получила подтверждение... хоть и с огромным запозданием начались чистки, так что не не надо стенать, либерасты и коррупционеры всех мастей просто в ахуе от масштабов чисток, боятся, что и за ними придут...