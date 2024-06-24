ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну не могли не отметить, не могли пройти мимо такой даты… Это я про русскую службу ВВС, которая на годовщину мятежа Пригожина разродилась статьёй о неудавшемся мятежнике и его «наследии»… Обсуждать творчество Барабанова, написавшего этот «материал», я не буду – хорошего человека и приличного журналиста иноагентом не назовут… Источник фото: avatars.
Предательство – непрощаемый грех
Комментарии
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Silver Kont
Аффтарша - проплаченая жидовская тварь, у которой ни ума ни совести; ведь к побегу из страны готовы были коррупционеры всех рангов... Ведь с подачи Пригожина, информация получила подтверждение... хоть и с огромным запозданием начались чистки, так что не не надо стенать, либерасты и коррупционеры всех мастей просто в ахуе от масштабов чисток, боятся, что и за ними придут...
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35 мин.
сергей Сергей
Ты ищи настоящих предателей . Ты среди них .
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19 мин.
лариса новикова
Сам ты урока иностранная
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3 мин.
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