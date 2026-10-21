Президент России Владимир Путин инициировал передачу полномочий гражданам, чтобы они могли через своих депутатов участвовать в формировании состава Правительства РФ, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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