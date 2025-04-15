Минобороны подало иски к стройподрядчикам на сумму свыше 30 млрд рублей

Минобороны России направило в арбитражный суд Москвы к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений на общую сумму в 31,1 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.
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