Агентства недвижимости требуют разъяснений о новом законе о деятельности риелторов

Представители компаний из сферы недвижимости заявляют, что в законопроекте о деятельности агентов по недвижимости, который выносится на общественное обсуждение, роль агентств недвижимости четко не определена.
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