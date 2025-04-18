Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Над регионами России за ночь уничтожено 56 украинских беспилотников

В Курской области утром 18 апреля объявлена ракетная опасность. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба региона.

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