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Правительство РФ выделит более 57,5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское Правительство выделит свыше 57,5 млрд рублей на дополнительное субсидирование льготных кредитов для сельскохозяйственных производителей, передает корреспондент The Moscow Post.

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