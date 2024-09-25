Лавров: Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не позволит Украине вести справедливые переговоры с Москвой на основе Устава ООН, так как украинские власти, пришедшие к власти после госпереворота, не представляют весь украинский народ.
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