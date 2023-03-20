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Председатель Союза дачников, депутат ГД Никита Чаплин рассказал о преимуществах ​ и недостатках модульных дачных домов

Председатель Союза дачников, депутат ГД Никита Чаплин рассказал о преимуществах ​ и недостатках модульных дачных домов

Многие россияне, жел­ающие иметь собствен­ный загородный домик, обращают внимание на недорогое быстров­озводимое жилье, нап­ример, модульные дом­а.

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