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Аргументы недели

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Мекканский пакт: саудовские деньги, турецкие амбиции и пакистанская бомба

Мекканский пакт: саудовские деньги, турецкие амбиции и пакистанская бомба

Недавно на военно-политической карте мира появилось одно интересное объединение стран. Его почти сразу стали называть Мекканским пактом, Мекканским оборонительным альянсом, и это стало практически официальным самоназванием.

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