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Незнаменитая война XVII века. Империи наносят ответные удары

Незнаменитая война XVII века. Империи наносят ответные удары

Амброджио Спинола Однако оказалось, что до установления мира еще очень далеко. Король Испании дон Филипе IV не смирился с поражением и на заседании государственного совета заявил, что его цель – изгнать всех французов из Италии.

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