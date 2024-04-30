Находящийся в СИЗО замминистра обороны РФ Тимур Иванов переоформил на отца мотоцикл

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, переписал на своего отца итальянский мотоцикл MV Agusta.
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