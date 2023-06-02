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  • Лев Добрый
    Вот скоты, живут за счёт остального мира и как с гуся вода!👀🙄👈Более 60% сенатор...
  • Наталья Павлова
    То есть Вы читали дальше? Как предлагал Соловьёв, предупредить дать время на эвакуацию. Вот только россиян, по которы...ТРИ ГОРОДА УКРАИН...
  • Россиянин
    То есть, вместе со стариками, женщинами и детьми? Мадам, вы нас пугаете.ТРИ ГОРОДА УКРАИН...

В США заявили о мощном ударе России по хранилищу ракет Storm Shadow на Украине

В США заявили о мощном ударе России по хранилищу ракет Storm Shadow на Украине

AT: ВКС России нанесли удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области Украины СюжетРакетные удары по Украине: Архивное фото.

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